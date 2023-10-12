«Россия» будет летать из Красноярска в Ханты-Мансийск по новому расписанию
Количество рейсов не изменится. Другими станут лишь дни перелетов.
Рейсы Красноярск — Ханты-Мансийск авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») будут осуществляться по новому расписанию, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полеты по этому маршруту стартовали 2 сентября 2023. Тогда они выполнялись по средам и субботам. Теперь же летать будут по понедельникам и пятницам с вылетом из Красноярска в 14:15 и 9:00 соответственно.
Новое расписание начнет действовать с 30 октября 2023. Последний же рейс в его рамках запланирован на 29 марта 2024.
Как говорят в авиакомпании, теперь рейсы из Красноярска в Ханты-Мансийск будут иметь больше стыковок с другими направлениями маршрутной сети группы «Аэрофлот» из Сибирского авиатранспортного узла.
Мы оперативно реагируем на запросы пассажиров — в соответствии с сохранением или повышением уровня спроса в рамках зимнего расписания полетная программа может быть скорректирована», — уточнили в пресс-службе перевозчика.
Добавим, что на сегодня «Россия» единственная авиакомпания, которая летает из Красноярска в Ханты-Мансийск. На все рейсы поставлены самолеты Суперджет 100, представленные в моноклассе (100 мест класса «Эконом»).
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