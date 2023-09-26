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Из Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург

Из Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург
Иллюстрация: vk.com/pulkovo_led

Такой рейс в сетке аэропорта столицы Хакасии появится впервые. Летать будут дважды в неделю.

#НОВОСТИ

Авиакомпания NordStar c 30 октября 2023 начнет летать между Абаканом и Санкт-Петербургом. Продажа билетов уже открыта, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время вылета из Абакана — 21:05. На маршруте будут работать самолеты Boeing 737-80.

Помимо этого NordStar сейчас летает из Абакана в Норильск и Сочи.

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Автор: Петр Савельев
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