Из Абакана запустят рейс в Санкт-Петербург

Такой рейс в сетке аэропорта столицы Хакасии появится впервые. Летать будут дважды в неделю.

Авиакомпания NordStar c 30 октября 2023 начнет летать между Абаканом и Санкт-Петербургом. Продажа билетов уже открыта, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время вылета из Абакана — 21:05. На маршруте будут работать самолеты Boeing 737-80.

Помимо этого NordStar сейчас летает из Абакана в Норильск и Сочи.

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