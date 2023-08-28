Из Красноярска в два раза увеличат число рейсов в Баку
Авиакомпания «ИрАэро» увеличивает частоту полётов в Баку (столица Азербайджана). С 31 августа улететь можно будет два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Из Красноярска по четвергам можно будет улететь в 20:20, прилет в Баку — в 22:10. По воскресеньям рейсы стоят в расписании в 18:00, прилет в Баку — 19:50. Из Баку в Красноярск в четверг самолеты будут вылетать в 11:30, а прилетать в столицу края в 19:10. По воскресеньям вылет в 09:10, прилёт в 16:50. Время вылета и прилёта указано местное.
Перелет в одну сторону обойдется от 23 560 рублей. Перелет в Баку и обратно стоит от 57 063 рублей. Тарифы указаны с багажом до 20 кг.
По информации с сайта аэропорта Красноярск, в Баку из Красноярска летает только «ИрАэро».
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