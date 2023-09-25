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«Россия» начнет чаще летать между Красноярском и Санкт-Петербургом

«Россия» начнет чаще летать между Красноярском и Санкт-Петербургом
Автор фото: Евгения Темнякова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Увеличение частоты в компании объясняют высоким спросом на это направление.

#НОВОСТИ

В полетной сетке авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») появится еще один рейс, связывающий Красноярск с Санкт-Петербургом. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В связи с повышенным спросом на авиаперевозки по маршруту и расширением географии полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Красноярска планируется еще более увеличить частотность рейсов между двумя авиатранспортными узлами в рамках осенне-зимнего расписания „России“», — сказано в сообщении.

Летать будут по вторникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Красноярска в 20:45. Первый рейс назначен на 2 октября 2023. Также, судя по расписанию на сайте красноярского аэропорта, с этого дня по указанному маршруту начнет летать и еще один рейс «России» — с вылетом из сибирского города в 05:55, но только по понедельникам, средам и субботам. Первый рейс будет работать до 14 октября, а второй — до 28-го.

Помимо этих двух рейсов в осенне-зимнем расписании «России» заявлено 11 рейсов между Красноярском и Санкт-Петербургом. Самые продолжительные программы стартуют 30 октября 2023 и завершаться 29 и 30 марта 2024.

Развитие прямого авиасообщения между двумя авиатранспортными узлами перевозчика в масштабах страны будет способствовать эффективному повышению транспортной доступности регионов России. Аэропорты Санкт-Петербурга и Красноярска — удобные транзитные узлы для жителей многих регионов РФ», — пояснили в авиакомпании.

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На реконструкцию аэропорта Красноярска нужно 15 млрд рублей. Там будут базироваться 18 самолетов «Аэрофлота».

Автор: Петр Савельев
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