«Аэрофлот» зимой начнет летать из Красноярска в Новокузнецк
Авиакомпания станет второй, кто летает по этому маршруту.
Авиакомпания «Аэрофлот» зимой 2023 запустит прямой рейс между Красноярском и Новокузнецком, сообщает пресс-служба перевозчика.
Первый полет состоится 27 декабря. В дальнейшем по этому маршруту будут летать по средам и субботам. Программа будет действовать до конца марта.
Продажа билетов на весь сезон уже открыта. На первый рейс их стоимость начинается от 7 831 рубля, а на предновогодний (30 декабря) — от 9 231 рубля. В дальнейшем минимальная цена снизится до 3 931 рубля.
Оператором рейсов станет компания «Россия».
Сейчас из Красноярска в Новокузнецк можно улететь только самолетами «КрасАвиа», полетная программа которой, по данным сайта красноярского аэропорта, закончится 11 января 2024.
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