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«Аэрофлот» зимой начнет летать из Красноярска в Новокузнецк

«Аэрофлот» зимой начнет летать из Красноярска в Новокузнецк
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Авиакомпания станет второй, кто летает по этому маршруту.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Аэрофлот» зимой 2023 запустит прямой рейс между Красноярском и Новокузнецком, сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый полет состоится 27 декабря. В дальнейшем по этому маршруту будут летать по средам и субботам. Программа будет действовать до конца марта.

Продажа билетов на весь сезон уже открыта. На первый рейс их стоимость начинается от 7 831 рубля, а на предновогодний (30 декабря) — от 9 231 рубля. В дальнейшем минимальная цена снизится до 3 931 рубля.

Оператором рейсов станет компания «Россия».

Сейчас из Красноярска в Новокузнецк можно улететь только самолетами «КрасАвиа», полетная программа которой, по данным сайта красноярского аэропорта, закончится 11 января 2024.

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Автор: Петр Савельев
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