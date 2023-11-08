Названы субсидируемые маршруты из Красноярска в города России на 2024

Росавиация утвердила перечень субсидирования региональных перевозок. В него вошли 18 маршрутов от двух перевозчиков с вылетом из Красноярска.

Перелёты будут выполняться на условиях софинансирования — за счет федерального и регионального бюджетов. В региональной казне на это предусмотрели 355,6 млн рублей. Субсидии получат «КрасАвиа» и «Аэрофлот».

Так, «КрасАвиа» будет перевозить пассажиров из Красноярска в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Ленск и Талакан (Якутия).

«Аэрофлот» в 2024 будет летать во Владивосток, Мирный, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри, а также по новому направлению Красноярск — Магадан.

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