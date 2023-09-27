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Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»

Андрей Метцлер перешел в «Русал Аэро»
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Гендиректором ООО «Русал Аэро» стал Андрей Метцлер. Он назначен на этот пост 26 сентября. Соответствующие сведения появились в ЕГРЮЛ.

#НОВОСТИ
Ранее сообщалось, что г-н Метцлер получил предложение занять руководящую должность в одной из структур авиатранспортной отрасли. До этого он руководил аэропортом Красноярск. Свой пост он покинул в сентябре, при этом остался депутатом Заксобрания края. Новым генеральным директором аэропорта назначен Евгений Владимиров. 
 
Основной профиль «Русал Аэро» — деятельность холдинговых компаний. Компания владеет ООО «Тайшетаэро» (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области), ООО «Капитал-Авиа» и ООО «Терминал Новокузнецк». 
 
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Автор: Петр Савельев
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