Управление энергосистемой Таймыра перейдет Красноярскому РДУ

Установленная мощность энергообъектов в зоне ответственности Красноярского РДУ за счет таймырских активов увеличится на 14%.

С начала 2024 оперативно-диспетчерское управление Норильско-Таймырской энергосистемой перейдет от АО «НТЭК» к АО «Системный оператор Единой энергетической системы», а конкретно — к Красноярскому РДУ.

Переход осуществляется в соответствии с изменениями в ФЗ «Об электроэнергетике». Подготовка к нему велась более года, а накануне, 28 декабря, состоялось подписание акта о начале выполнения Системным оператором функций управления. Документ подписали главный инженер НТЭК Андрей Постнов и директор Красноярского РДУ Владимир Райлян.

Мы принимаем в оперативно-диспетчерское управление крупнейшую в стране по объему производства электрической и тепловой энергии технологически изолированную территориальную энергосистему. Главная ее особенность в том, что она расположена за полярным кругом. Две трети года там низкие температуры, и энергетическое оборудование работает в зоне вечной мерзлоты. Это влияет на специфику работы и накладывает большую ответственность», — отметил Владимир Райлян.

Еще одна особенность Норильско-Таймырской энергосистемы в ее направленности на обеспечение нужд ключевого потребителя в лице стратегически значимой компании «Норникель»: на предприятия ГМК приходится около 90% вырабатываемой электроэнергии.

Норильские энергетики вместе со специалистами Системного оператора провели большую подготовительную работу, чтобы выполнить требование законодательства о переходе функций по ведению режимов работы энергосистемы к Системному оператору. Мы полностью готовы к передаче управления и уверены, что процесс пройдет „бесшовно“, то есть незаметно для энергосистемы и потребителей», — прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

С 1 января 2024 установленная мощность энергообъектов в зоне ответственности Красноярского РДУ за счет активов НТЭК увеличится на 2 256 МВт (на 14%). В оперативно-диспетчерское управление будет принято пять электростанций, 27 ЛЭП и восемь подстанций. Общее количество объектов диспетчеризации возрастет на 15% и составит 5 636. При этом в оперативно-технологическом управлении НТЭК тоже сохранится достаточно большой сетевой комплекс. Как ожидается, переход повысит надежность энергосистемы за счет применения единых принципов работы Системного оператора, новых технологических подходов и накопленных компетенций обеих компаний.

Системный оператор очень много сил и ресурсов тратит на привлечение в электроэнергетику самых современных расчетных механизмов и прогрессивных технологий. У нас есть возможность использовать все эти наработки при управлении изолированными энергосистемами», — рассказал Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

В частности, в 2024 на Таймыре планируется внедрить систему мониторинга запасов устойчивости на двух участках электросети. Эта цифровая технология расчета и оценки работы энергосистемы позволит на 10... 14% увеличить пропускную способность сети без модернизации и дополнительного сетевого строительства.

Передача управления Системному оператору — это абсолютно правильное и своевременное решение. На территории Таймыра реализуются масштабные инвестиционные энергоемкие проекты, и опыт Системного оператора в долгосрочном планировании позволит проводить комплексную оценку необходимости строительства новой генерации или модернизации существующей. Уверен, совместно с энергетиками будут приняты наиболее оптимальные решения», — подчеркнул замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Федосеев.

Добавим, аналогичный переход оперативно-диспетчерского управления Системному оператору также коснулся изолированных энергосистем Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа.

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