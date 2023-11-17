Норильские металлурги повысили эффективность планирования

Компания закончила процесс интеграции своих систем бюджетирования и учета, что повысит эффективность и скорость этих процессов на всех предприятиях группы.

Системы учета и бюджетрования на «Норникеле» теперь будут обмениваться информацией в автоматическом режиме. Это ускорит процесс и повысит точность планирования.

Дело в том, что ранее данные из учетной системы группы в систему планирования переносили вручную, что делало процесс весьма трудоемким. Плюс, риск ошибок из-за человеческого фактора был довольно велик. К тому же, по каждому предприятию «Норникеля» (а их 26) отчетность выполнялась отдельно и нередко по-разному, что приводило к сложностям формирования консолидированного отчета.

Теперь же данные из учетной системы, построенной на платформе SAP ERP, будет передаваться в систему бюджетирования (платформа IBM Planning Analytics) без участия человека. В компании говорят, что это повысит эффективность сопоставления плановых и фактических показателей, ускорит принятие управленческих решений, позволит выявить особенности учета на предприятиях группы и унифицировать его.

Первые шаги по пути интеграции систем учета и планирования на «Норникеле» предприняли еще в 2019. Пилотный проект был реализован на трех предприятиях группы. Теперь же его расширили на все остальные. Занималась этим российская компания Biplanum, которая автоматизировала бюджетирование для таких компаний, как X5 Retail Group, «М.Видео-Эльдорадо», Nordgold и др.

Несмотря на масштабность задачи, проект был реализован в согласованные сроки. В результате мы получили удобный программный продукт, который с первого дня запуска в промышленную эксплуатацию ускорил процессы бюджетирования и упростил работу сотням пользователей за счет автоматизации рутинных операций и повышения качества данных», — цитирует руководителя Департамента информационных технологий «Норникеля» Дениса Кривоносова портал cnews.ru.

Эксперты также отмечают, что этот проект для российского рынка является уникальным в своем сегменте, как по масштабам, так и по сложности поставленных задач.

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