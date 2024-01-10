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Красноярцам стали чаще одобрять микрозаймы

Красноярцам стали чаще одобрять микрозаймы
Автор фото: katemangostar. Иллюстрация: freepik.com

Красноярский край стал вторым по Сибири по частоте одобрения.

#НОВОСТИ

В 2023 уровень одобрения микрозаймов в Красноярском крае составил 53,3%, что на 7,7 п.п. выше, чем в 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это второй результат в Сибири. Чаще «займы до зарплаты» одобряли лишь в Кемеровской области — 54,4%. Однако годовая динамика там оказалась чуть ниже, чем в крае, и составила 5,2 п. п.

В целом по России за 2023 было одобрено 53,1% заявок на микрозаймы. Это на 5,7 п.п. больше, чем годом ранее.

После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021... 2022, в уходящем году он вернулся к значениям 2018... 2020. Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Регион остается в числе лидеров по этому виду заимствований в Сибири.

Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения

Начиная с июля 2023 займы до зарплаты в регионе практически перестали расти. А сейчас еще и немного снизились.

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Это почти на 70% больше, чем годом ранее.

Автор: Петр Савельев
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