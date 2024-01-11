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Красноярску вернут одну из старейших школ города

Красноярску вернут одну из старейших школ города
Иллюстрация: admkrsk.ru

В 2020 ее признали аварийной и закрыли. Теперь школу планируют отремонтировать и снова запустить.

#НОВОСТИ

Проект капремонта красноярской школы № 70 (ул. Аэровокзальная, 4г) получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в администрации города.

Здание школы было построено в 1965. В 2020 его признали аварийным и закрыли.

Проект ее капремонта был разработан в 2021, но из-за нарушений со стороны разработчика школа отказалась исполнять контракт. В прошлом году проект актуализировали и теперь пустят в работу.

«В 2024 специалисты устранят аварийность строительных конструкций, а после выполнят полный комплекс капитальных работ. Завершить капремонт и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025», — рассказал руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Отремонтированная школа будет также рассчитана на 500 учащихся.

Деньги на ее ремонт — 62 млн рублей — выделил городской бюджет.

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По данным Контрольно-счетной палаты, красноярские школьники не съедают в столовых 40% блюд. Депутаты Горсовета разбирались, почему у детей в школах пропадает аппетит.

В ближайшие два года в Красноярске планируют построить три детских сада

Также в следующем году в Красноярске достроят две школы. Всего в 2024 на развитие образования в городе выделят около 29 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
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