В ближайшие два года в Красноярске планируют построить три детских сада

Также в следующем году в Красноярске достроят две школы. Всего в 2024 на развитие образования в городе выделят около 29 млрд рублей.

«Развитие образования в городе Красноярске» на 2023 и плановый период 2024…2025 - наиболее дорогостоящая муниципальная программа. Только в следующем году на ее реализацию из городского бюджета будет выделено около 29,5 млрд рублей.

Основные затраты здесь связаны со строительством детсадов и школ. Так, в 2024 планируется построить три детских сада: в мкрн. «Бугач» на 300 мест, в 6 мкрн «Покровского» на 190 мест, а также возвести дополнительный корпус на 75 мест к детсаду №231 на Красной Армии.

Чтобы сократить очередь в детские сады, городская администрация продолжит покупку услуг по уходу за детьми в 35 частных организациях.

Также в 2024 планируется завершение строительства двух школ: в 3-м мкрн «Солнечного» на 1 100 мест и в мкрн «Метростроитель» на 1 280 мест.

Кроме того, в ближайшую трехлетку будут построены и введены в эксплуатацию еще 4 школы:

- по ул. Омская на 1100 мест;

- в VII мкрн «Аэропорт» на 1100 мест;

- в мкрн «Тихие Зори» на 1550 мест;

- в жилом районе «Мичуринский» на 1280 мест.

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