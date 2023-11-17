Красноярские школьники недоели на 300 млн рублей

По данным Контрольно-счетной палаты, красноярские школьники не съедают в столовых 40% блюд. Депутаты Горсовета разбирались, почему у детей в школах пропадает аппетит.

Вопрос школьного питания в Красноярске остается актуальным. Многочисленные нарушения и жалобы родителей в начале учебного года уже привели к увольнению руководителя дирекции школьного питания Ирины Фоминой.

Напомним, операторами школьного питания с 1 сентября 2023 стали ООО «Межрегиональная кейтеринговая компания» (обслуживает 78 школ) и ООО «КрасПит» (обслуживает 23 школы). В этом учебном году 101 школа работает в рамках аутсорсинга, 10 школ приняли решение осуществлять питание учеников своими силами.

Накануне эту тему обсуждали депутаты красноярского Горсовета на заседании комиссии по социальной политике.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Виталий Габалюк рассказал о проверке МАУ «Дирекция по организации школьного питания» Контрольно-счетной палаты города за 2022…2023. За это время было проведено 366 проверок в отношении операторов питания, по итогам им предъявили претензии на общую сумму 1 млн рублей.

Среди нарушений и недостатков: низкая профессиональная грамотность персонала операторов питания и поставщиков пищевых продуктов, недостаточная укомплектованность технологическим оборудованием пищеблоков, отсутствие контроля за организацией и предоставлением качественных и безопасных услуг питания и продуктов.

Отдельно Виталий Габалюк обратил внимание депутатов на то, что школьники в столовых не съедают 40% блюд.

Можно предположить, что около 300 млн рублей, потраченных на приготовление неиспользованных блюд, использованы неэффективно, — отметил Виталий Габалюк.

Депутаты не пришли к единому мнению, почему у детей в школах пропадает аппетит: во вкусовых ли предпочтениях проблема или всему виной недостаточный контроль за качеством еды. Среди предложений народных избранников — изменить нормативно-правовое регулирование в части организации школьного питания и обратить повышенное внимание на закупочные процедуры.

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