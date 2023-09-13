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Мэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину Фоминых

Мэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину Фоминых
Иллюстрация: администрация города

Она уволена из-за проблем со школьным питанием, которые возникли в некоторых школах после начала нового учебного года. Об этом сообщил Илья Зайцев, депутат Заксобрания края.

#НОВОСТИ
Накануне мэр Владислав Логинов сообщал, что виновных накажут, но конкретных имен не называл.
Профильные руководители, виновные в некачественном старте питания школьников, понесут ответственность. Соответствующие кадровые решения мною приняты. Также претензии выставлены двум операторам питания», — написал в соцсетях Владислав Логинов.
В этом учебном году организовывает питание школьников Кировского и Свердловского районов красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии. В начале учебного года в некоторых школах дети не смогли купить еду в школьных столовах за свой счет.
 

Справка

 
Ирина Фоминых окончила Красноярский государственный университет по специальности «Химия», в 2007 – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Начинала трудовую деятельность учителем химии в Канске, работала госинспектором в Канской инспекции Красноярского краевого комитета по охране природы, аспециалистом управления социальной защиты населения по г. Канску. В 2001...2013 трудилась в Управлении Пенсионного фонда РФ в Канске и Канском районе. В 2013...2019 занимала пост заместителя начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе Красноярска, затем руководила Управлением социальной защиты населения. В 2021 стала заместителем главы города – руководителя департамента социального развития. После возглавила дирекцию школьного питания.
 

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Автор: Петр Савельев
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