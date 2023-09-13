Мэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину Фоминых

Справка

Ирина Фоминых окончила Красноярский государственный университет по специальности «Химия», в 2007 – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Начинала трудовую деятельность учителем химии в Канске, работала госинспектором в Канской инспекции Красноярского краевого комитета по охране природы, аспециалистом управления социальной защиты населения по г. Канску. В 2001...2013 трудилась в Управлении Пенсионного фонда РФ в Канске и Канском районе. В 2013...2019 занимала пост заместителя начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе Красноярска, затем руководила Управлением социальной защиты населения. В 2021 стала заместителем главы города – руководителя департамента социального развития. После возглавила дирекцию школьного питания.