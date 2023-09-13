Мэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину Фоминых
Она уволена из-за проблем со школьным питанием, которые возникли в некоторых школах после начала нового учебного года. Об этом сообщил Илья Зайцев, депутат Заксобрания края.
Накануне мэр Владислав Логинов сообщал, что виновных накажут, но конкретных имен не называл.
Профильные руководители, виновные в некачественном старте питания школьников, понесут ответственность. Соответствующие кадровые решения мною приняты. Также претензии выставлены двум операторам питания», — написал в соцсетях Владислав Логинов.
В этом учебном году организовывает питание школьников Кировского и Свердловского районов красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии. В начале учебного года в некоторых школах дети не смогли купить еду в школьных столовах за свой счет.
Справка
Ирина Фоминых окончила Красноярский государственный университет по специальности «Химия», в 2007 – Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Начинала трудовую деятельность учителем химии в Канске, работала госинспектором в Канской инспекции Красноярского краевого комитета по охране природы, аспециалистом управления социальной защиты населения по г. Канску. В 2001...2013 трудилась в Управлении Пенсионного фонда РФ в Канске и Канском районе. В 2013...2019 занимала пост заместителя начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе Красноярска, затем руководила Управлением социальной защиты населения. В 2021 стала заместителем главы города – руководителя департамента социального развития. После возглавила дирекцию школьного питания.
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