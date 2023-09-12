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Владислав Логинов сообщил о грядущих увольнениях из-за проблем со школьным питанием

Владислав Логинов сообщил о грядущих увольнениях из-за проблем со школьным питанием
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске продолжают устранять недостатки со школьным питанием. Сегодня мэр Владислав Логинов сообщил, что виновных накажут.

#НОВОСТИ
Профильные руководители, виновные в некачественном старте питания школьников, понесут ответственность. Соответствующие кадровые решения мною приняты. Также претензии выставлены двум операторам питания», — написал в социальных сетях Владислав Логинов.
В начале учебного года в некоторых школах дети не смогли купить еду в школьных столовах за свой счет. По словам мэра, сейчас ситуация улучшилась. Проблемы остались только в гимназии №13.
 
Напомним, по результатам торгов в новом учебном году организовывать питание школьников Кировского и Свердловского районов будет красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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