Владислав Логинов сообщил о грядущих увольнениях из-за проблем со школьным питанием

В Красноярске продолжают устранять недостатки со школьным питанием. Сегодня мэр Владислав Логинов сообщил, что виновных накажут.

Профильные руководители, виновные в некачественном старте питания школьников, понесут ответственность. Соответствующие кадровые решения мною приняты. Также претензии выставлены двум операторам питания», — написал в социальных сетях Владислав Логинов.

В начале учебного года в некоторых школах дети не смогли купить еду в школьных столовах за свой счет. По словам мэра, сейчас ситуация улучшилась. Проблемы остались только в гимназии №13.

Напомним , по результатам торгов в новом учебном году организовывать питание школьников Кировского и Свердловского районов будет красноярская компания ООО «КрасПит». Учеников остальных районов — «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Мордовии.

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