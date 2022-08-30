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Школьное питание в Красноярском крае заведут под системный контроль

Школьное питание в Красноярском крае заведут под системный контроль
Иллюстрация: 103school.ru

Власти региона собираются разработать и внедрить единую систему учета и контроля качества питания школьников.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае разработают информационную систему для контроля за школьным питанием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровизации региона.
 
Система будет представлять собой единый портал, доступный всем школам края, компаниям по поставке и организации школьного питания. Также доступ к ней получат родители школьников. Здесь они смогут получать информацию о школьном меню, составе каждого блюда, видеть его фото и порционность.
Доступ к данным в системе будет предоставлен всем заинтересованным участникам. Она сделает процесс организации питания максимально прозрачным и понятным», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
Первоначально систему планируют запустить в одной из школ Красноярска. На ней ее протестируют и откатают. Все школы города подключить к системе собираются к началу следующего учебного года, а после этого расширить ее на весь край.
 
Контракт с разработчиком уже заключен и он приступил к работе. Какова стоимость этого проекта в Минцифре не уточняют.
 
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Автор: Петр Савельев
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