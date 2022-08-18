Снова: школьников Красноярского края будут переводить на дистант
Такое решение может быть принято для классов, где количество заболевших учеников превысит планку 20%.
Другая новость — хорошая.
На общешкольные линейки разрешен доступ родителям.
При входе в здание школы будет измеряться температура как детям, так взрослым.
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