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Снова: школьников Красноярского края будут переводить на дистант

Снова: школьников Красноярского края будут переводить на дистант
Иллюстрация: asilikul.ru

Такое решение может быть принято для классов, где количество заболевших учеников превысит планку 20%.

#НОВОСТИ

Другая новость — хорошая.

На общешкольные линейки разрешен доступ родителям.

При входе в здание школы будет измеряться температура как детям, так взрослым.

 

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Автор: Петр Савельев
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