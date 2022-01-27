Студентов СФУ отправили учиться на удаленку

Такое решение в вузе объясняют недавним постановлением главы Роспотребнадзора по Красноярскому краю об обязательной вакцинации студентов.

С 31 января 2022 года студенты Сибирского федерального университета будут обучаться дистанционно. Соответствующий приказ (есть в распоряжении редакции) сегодня подписал ректор вуза Максим Румянцев.

Свое решение он мотивировал последним постановлением главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, в котором предписывается обязательная вакцинация учащихся организаций профессионального и высшего образования.

Согласно документу, дистант продлится до 12 февраля 2022 года. Однако он не коснется проходящих итоговую аттестацию.

Помимо этого приказом предписано всем студентам пройти вакцинацию от COVID-19. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медотвод, уже привитых либо недавно переболевших.

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