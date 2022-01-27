Студентов СФУ отправили учиться на удаленку
Такое решение в вузе объясняют недавним постановлением главы Роспотребнадзора по Красноярскому краю об обязательной вакцинации студентов.
Чуть менее 500 классов и полсотни детсадовских групп полностью переведены на удаленку из-за ковида.
Коечный фонд ковидных госпиталей Красноярского края занят почти на 70%
Несмотря на 40-прецентный прирост заболеваемости, врачи и чиновники от медицины считают, что основной удар пятой волны придется на неотложки и амбулатории.
Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 40%
В Красноярском крае наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю он составил 41%. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.
Вакцина «Спутник М» доехала до Красноярска
В край прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков. Ее хватит, чтобы привить чуть меньше двух тысяч детей.