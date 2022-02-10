СФУ выходит с дистанционного обучения

Студенты Сибирского федерального университета с 14 февраля возвращаются обучению в очном режиме.

Решение о возвращении к очной форме обучения во время пика заболеваемости было принято на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, что последние две недели обучающиеся находились на дистанционном обучении.

Кроме того, было решено, что с 14 февраля в СФУ может проводить массовые мероприятия, но с соблюдением всех мер профилактики коронавируса.

Принято решение и о том, что если болеет один студент, то другие учащиеся не будут уходить на дистант.

Переболевшим для выхода на работу или учебу нет обязанности предоставлять отрицательный ПЦР, если они заболели более семи дней назад.

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