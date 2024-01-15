Красноярский край оказался в числе сибирских лидеров по ввозу электромобилей

В целом по Сибири количество ввезенных жителями авто на электрической тяге за год выросло более чем в шесть раз.

Красноярский край и Новосибирская область стали чемпионами по ввозу электромобилей в Сибири за 2023, сообщает Сибирское таможенное управление.

Сколько таких машин было ввезено в каждый из регионов, в ведомстве не уточняют. Однако известно, что в целом по Сибирскому федеральному округу его жители за год ввезли 460 электрокаров, против 72 в 2022.

Сибирский климат не мешает растущей популярности электротранспорта. Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 млн рублей», — — отметил заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

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