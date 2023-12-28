Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.12
91,70
101,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский производитель зарядок для электрокаров набросит сеть на Россию

Красноярский производитель зарядок для электрокаров набросит сеть на Россию
Автор фото: user6702303. Иллюстрация: freepik.com

В горизонте пяти лет она планирует установить более 3 000 электрозарядных станций.

#НОВОСТИ

Компания «СОХ100» объявила о запуске инвестпроекта по развитию сети зарядных станций для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций составит 300 млн рублей.

Реализовать проект планируется в горизонте 2028. К этому времени будет установлено более 3 000 электрозарядных станций (ЭЗС). Сейчас компания ищет соинвестора.

Сигналом о привлечении инвестиций и расширении сети станций послужило, в том числе, решение Минстроя РФ проработать вопрос о размещении зарядных станций для электромобилей на паркингах и придомовых территориях, а также территориях возле строящихся объектов. Мы поставили задачу обеспечить зарядной инфраструктурой владельцев электротранспорта и популяризировать экологичный вид транспорта», — говорит директор «СОХ100» Александр Кузякин.

Компания «СОХ100» зарегистрирована в Красноярске в 2021. Она производит ЭЗС марки SOH100 и программное обеспечение для них. Уже установлено 40 таких зарядных станций в Красноярске, Алтайском крае, Кемеровской области и Приморье.

Читайте также:

В Красноярске построят солнечную сетевую электростанцию

Компания «РСК сети» получила положительное заключение на строительство первой в Красноярске солнечной сетевой электростанции. Ее мощность составит более 1 МВт.

На трассах Красноярского края появятся станции для электромобилей

Быстрые зарядки для электромобилей устанавливают на трассах Красноярского края в направлении Кемерова и Хакасии.

Большая китайская четверка и другие: большой обзор «чайнакаров»

Китайский автопром, заняв еще в 2018 второе место в мире по объему продаж, а к 2021 обогнав США, предлагает огромное разнообразие марок и моделей. Разбираемся, кто есть кто.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия КрасноярскаУволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
  • Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людейМиллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей
  • Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского краяМаксим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
  • В Красноярске появился новый благоустроенный эко-паркВ Красноярске появился новый благоустроенный эко-парк
  • Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублейИнвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.