Красноярский производитель зарядок для электрокаров набросит сеть на Россию

В горизонте пяти лет она планирует установить более 3 000 электрозарядных станций.

Компания «СОХ100» объявила о запуске инвестпроекта по развитию сети зарядных станций для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций составит 300 млн рублей.

Реализовать проект планируется в горизонте 2028. К этому времени будет установлено более 3 000 электрозарядных станций (ЭЗС). Сейчас компания ищет соинвестора.

Сигналом о привлечении инвестиций и расширении сети станций послужило, в том числе, решение Минстроя РФ проработать вопрос о размещении зарядных станций для электромобилей на паркингах и придомовых территориях, а также территориях возле строящихся объектов. Мы поставили задачу обеспечить зарядной инфраструктурой владельцев электротранспорта и популяризировать экологичный вид транспорта», — говорит директор «СОХ100» Александр Кузякин.

Компания «СОХ100» зарегистрирована в Красноярске в 2021. Она производит ЭЗС марки SOH100 и программное обеспечение для них. Уже установлено 40 таких зарядных станций в Красноярске, Алтайском крае, Кемеровской области и Приморье.

Читайте также:

В Красноярске построят солнечную сетевую электростанцию

Компания «РСК сети» получила положительное заключение на строительство первой в Красноярске солнечной сетевой электростанции. Ее мощность составит более 1 МВт.

На трассах Красноярского края появятся станции для электромобилей

Быстрые зарядки для электромобилей устанавливают на трассах Красноярского края в направлении Кемерова и Хакасии.

Большая китайская четверка и другие: большой обзор «чайнакаров»

Китайский автопром, заняв еще в 2018 второе место в мире по объему продаж, а к 2021 обогнав США, предлагает огромное разнообразие марок и моделей. Разбираемся, кто есть кто.