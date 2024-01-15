Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений
Аналитики сравнили показатели на 1 января и 31 декабря 2023 в 14 городах-миллионниках.
В Москве стоимость аренды выросла всего на +11% — с 2,6 тыс. до 2,9 тыс. рублей за кв. м.
Петербург стал единственным городом, где не подорожала аренда — цена осталась на уровне 1,5 тыс. рублей за кв. м.
Лидерами стали Красноярск (+100%) и Екатеринбург (+90%).
По данным сервиса macro-scope.ru, наиболее высокий уровень цен торговой недвижимости Красноярска зафиксирован в Железнодорожном районе, самые недорогие площади торгового назначения расположены в Советском районе.
По стоимости офисных помещений в Красноярске лидирует Советский район, наиболее доступные офисы расположены в Ленинском районе.
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