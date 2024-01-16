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Банановая лихорадка: в Красноярске ожидаются сложности с поставкой фруктов из Эквадора

Банановая лихорадка: в Красноярске ожидаются сложности с поставкой фруктов из Эквадора
Иллюстрация: Яндекс

Не успел стихнуть яичный дефицит, как в фокусе внимания оказались бананы и ананасы из Эквадора. Прогнозируются проблемы с поставками этих фруктов.

#НОВОСТИ

В стране, которая является ключевым поставщиков экзотических фруктов в России (30% от общего количества ввоза), очередные политические беспорядки. Президент Эквадора ввел в стране режим военного конфликта, который предполагает вероятность закрытия транспортных узлов и перекрытия границ. Поскольку Эквадор — безусловный лидер фруктового импорта, то ряд экспертов прогнозируют: перебои, повышение цен.

Отметим, бананы на прилавках красноярских крупных сетей («Красный Яр», Командор») также импортируются из Эквадора. Пока перебоев нет. Также представители федерального продуктового ритейла отмечают, что в случае сложностей дефицит легко будет перекрыть поставками из других стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Добавим, по данным Россельхознадзора в 2023 году из Эквадора в Россию поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов. 98% бананов приезжают в Россию из Эквадора, остальные 2% поступают из Колумбии, Вьетнама и Коста-Рики.

Автор: Петр Савельев
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