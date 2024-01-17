На перевод частных домов Красноярска на экоотопление в 2024 потратят более 700 млн рублей

В общей сложности за год планируется перевести на новые источники тепла около 1,3 тыс. домов.

Более 730 млн рублей будет потрачено на перевод частных домов Красноярска на более экологичные виды отопления в 2024, рассказали в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края.

Из означенной суммы более 176 млн рублей пойдет на установку автономных систем отопления, работающих на сжиженном углеводородном газе, в 180 домах.

Остальные 557 млн будут потрачены на оборудование автоматическими твердотопливными котлами 1 115 домов.

Комплексная программа по переводу частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные его виды действует в Красноярске с 2022. Помимо установки газгольдеров и автоматических твердотопливных котлов, прорабатываются варианты перехода на электро- и централизованное теплоснабжение. Собственники выбирают предпочтительный вариант, а специалисты оценивают техническую возможность его внедрения в конкретном доме», — пояснили в Минпроме.

Добавим, что в прошлом году на газовое отопление было переведено 170 частных домов в Красноярске. Это стоило 138 млн рублей. Деньги (и тогда, и сейчас) выделили из краевого и федерального бюджета.

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