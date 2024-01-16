Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем

Если идея пройдет, то им придется переходить на более экологичные виды отопления.

В Красноярском крае рассматривается вопрос о запрете предприятиям использовать уголь для отопления. Об этом рассказал министр экологии региона Владимир Часовитин.

Трубы малых предприятий располагаются низко, выбросы оседают в зоне дыхания. Выбросы этих предприятий мы замечаем прежде всего. Считаю, что бизнес, чье производство расположено в населенном пункте, должен применять „зеленые технологии“», — сказал глава Минэко.

При этом он добавил, что, по задумке авторов инициативы (о запрете угольного отопления), перейти на экологичные виды отопления должны будут все предприятия края.

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