Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем
Если идея пройдет, то им придется переходить на более экологичные виды отопления.
В Красноярском крае рассматривается вопрос о запрете предприятиям использовать уголь для отопления. Об этом рассказал министр экологии региона Владимир Часовитин.
Трубы малых предприятий располагаются низко, выбросы оседают в зоне дыхания. Выбросы этих предприятий мы замечаем прежде всего. Считаю, что бизнес, чье производство расположено в населенном пункте, должен применять „зеленые технологии“», — сказал глава Минэко.
При этом он добавил, что, по задумке авторов инициативы (о запрете угольного отопления), перейти на экологичные виды отопления должны будут все предприятия края.
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