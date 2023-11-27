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Дорожная карта по газификации Красноярского края будет готова весной 2024

Дорожная карта по газификации Красноярского края будет готова весной 2024
Иллюстрация: t.me/gazprom

До Красноярска магистральный газ обещают довести в 2028.

#НОВОСТИ

К концу февраля 2024 будет готова дорожная карта по газификации Красноярского края, сообщает ТАСС, со ссылкой на заместителя директора департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Александру Полину.

Напомним, что привести газ планируется к 2028. Изыскания по прокладке трубопровода уже запущены. Планируется, что ветка пойдет из Томской области.

Помимо Красноярского края правительство планирует газифицировать Забайкалье и Бурятию. Срок: 2032.

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Планируется, что их также будут подключать к единому газопроводу.

Пассажиропоток городской электрички в Красноярске превысил 2 млн

Двухмиллионного пассажира встретили сегодня в Красноярске. В 2023 это произошло на месяц раньше, чем в 2022.

Госдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублей

Это второй результат по Сибири. По долговой же нагрузке край идет третьим в округе.

Автор: Петр Савельев
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