Газ до Красноярска правительство России планирует довести к 2028

О планах по газификации Красноярского края сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, «Газпром» начал изыскания по прокладке газопровода в регион

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам о планах по газификации Красноярского края. Как пишет ТАСС, в планах правительства страны к 2028 довести газ до краевого центра для дальнейшей газификации региона.

По словам Александра Новака, «Газпромом» уже проводит изыскания по прокладке газопровода в Красноярский край. Затем компания перейдет к этапу проектирования.

Если исходить из всех существующих нормативов реализации таких крупных инвестиционных проектов, то к 2028 году поставлена задача довести газ до Красноярска», — заявил Александр Новак.

Напомним, о том, что Красноярск может получить магистральный газ уже к 2028 стало известно в сентябре текущего года, во время совещания по социально-экономическому развитию региона, в котором по видеоконференцсвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Планируется, что ветка газопровода пойдет в регион из Томской области.

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