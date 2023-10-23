Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.10
95,90
101,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Газификацию Красноярского края доведут до районов

Газификацию Красноярского края доведут до районов
Иллюстрация: t.me/gazprom

Планируется, что их также будут подключать к единому газопроводу.

#НОВОСТИ

Районы Красноярского края в перспективе могут быть запитаны от Единой системы газоснабжения. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с губернатором региона Михаилом Котюковым, на которой обсуждались планы по газификации территории.

Рост потребления природного газа является одним из индикаторов экономического развития региона. Сейчас потребители центральных и южных районов Красноярского края получают газ по автономным схемам за счет сжиженных углеводородных газов. Но по мере строительства „Силы Сибири-2“ и его присоединения к ЕСГ перспективы газификации региона будут расширяться», — сказал Шульгинов.

Напомним, что в середине октября 2023 президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и правительству Красноярского края провести газификацию региона до 2028. В ряду прочего планируется строительство межпромыслового газопровода, четырех газораспределительных станций для подготовки газа для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных в Дудинке, трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Норильском промышленном районе.

Читайте также:

Проект реконструкции Красноярского алюминиевого прошел Главгосэкспертизу

Предполагается, что, после завершения всех работ, выбросы предприятия сократятся минимум на две трети.

«Да будет газ»: на Таймыре открыли первую метановую заправку для машин

Пока она будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на заправку грузовиков и городского транспорта.

Первый тоннель красноярского метро начнут рыть в декабре

Его длина составит 3,3 км. Он пройдет от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Сеть дискаунтеров «Чижик» заходит в СибирьСеть дискаунтеров «Чижик» заходит в Сибирь
  • В Красноярске продают дом-усадьбу с прудомВ Красноярске продают дом-усадьбу с прудом
  • Внимание, впереди искусство: куда сходить в Красноярске 21...27 октября 2023Внимание, впереди искусство: куда сходить в Красноярске 21...27 октября 2023
  • Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»
  • В Емельяновском района построят крупный логистический комплексВ Емельяновском района построят крупный логистический комплекс
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.