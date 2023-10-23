Газификацию Красноярского края доведут до районов

Планируется, что их также будут подключать к единому газопроводу.

Районы Красноярского края в перспективе могут быть запитаны от Единой системы газоснабжения. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с губернатором региона Михаилом Котюковым, на которой обсуждались планы по газификации территории.

Рост потребления природного газа является одним из индикаторов экономического развития региона. Сейчас потребители центральных и южных районов Красноярского края получают газ по автономным схемам за счет сжиженных углеводородных газов. Но по мере строительства „Силы Сибири-2“ и его присоединения к ЕСГ перспективы газификации региона будут расширяться», — сказал Шульгинов.

Напомним, что в середине октября 2023 президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и правительству Красноярского края провести газификацию региона до 2028. В ряду прочего планируется строительство межпромыслового газопровода, четырех газораспределительных станций для подготовки газа для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных в Дудинке, трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Норильском промышленном районе.

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