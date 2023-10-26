В Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации региона
Сергей Верещагин, председатель регионального правительства, доложил Михаилу Котюкову, губернатору, как идут работы по газификации края.
Сергей Верещагин сообщил, что проект дорожной карты газификации региона по поручению главы края разработан правительством.
Документ включает необходимые мероприятия, сроки и исполнителей, он готов к обсуждению с ПАО "Газпром"», – отметил Сергей Верещагин.
В первую очередь предстоит определить схему трассировки газопровода. Когда ПАО «Газпром» утвердит материалы, как магистральный газопровод пройдет по территории края, приступят к обсуждению вопроса актуализации существующей генеральной схемы газоснабжения региона и внесения изменений в документы территориального планирования.
Ранее президент России Владимир Путин поручил газифицировать Красноярск к 2028.
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Планируется, что их также будут подключать к единому газопроводу.
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