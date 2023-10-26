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В Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации региона

В Красноярском крае разработали проект дорожной карты газификации региона
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сергей Верещагин, председатель регионального правительства, доложил Михаилу Котюкову, губернатору, как идут работы по газификации края.

#НОВОСТИ
Сергей Верещагин сообщил, что проект дорожной карты газификации региона по поручению главы края разработан правительством. 
Документ включает необходимые мероприятия, сроки и исполнителей, он готов к обсуждению с ПАО "Газпром"», – отметил Сергей Верещагин.
В первую очередь предстоит определить схему трассировки газопровода. Когда ПАО «Газпром» утвердит материалы, как магистральный газопровод пройдет по территории края, приступят к обсуждению вопроса актуализации существующей генеральной схемы газоснабжения региона и внесения изменений в документы территориального планирования.
 
Ранее президент России Владимир Путин поручил газифицировать Красноярск к 2028.
 
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Планируется, что их также будут подключать к единому газопроводу.

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Пока она будет работать в тестовом режиме, а затем перейдет на заправку грузовиков и городского транспорта.

 

Автор: Петр Савельев
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