Игорь Сечин назвал объем инвестиций в «Восток Ойл»
По сравнению с оценками, который давались на старте проекта суммы выросла более чем в пять раз.
Объем инвестиций в реализацию проекта «Восток Ойл» оценивается в 12 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина во время совещания на судоверфи «Звезда» (Дальний восток), в котором принимал участие и президент РФ Владимир Путин.
Проект самоокупаемый. В целом, это порядка 12 трлн (рублей) на период развития. Крупнейший нефтегазовый проект в мире — 6,5 млрд тонн по нефти (запасы) и порядка 10 трлн куб. м газа», — цитирует Сечина агентство.
Напомним, что «Восток Ойл» охватывает 52 лицензионных участка (13 месторождений) на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. К реализации проекта «Роснефть», приступила в 2020. Тогда объем инвестиций в его реализацию оценивался в 2,33 трлн рублей.
Запустить «Восток Ойл» планируется в 2024. Уже в этот планируется отгрузить порядка 30 млн тонн нефти. Транспортировать ее будут по Северному морскому пути.
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