Пассажиропоток городской электрички в Красноярске превысил 2 млн

Двухмиллионного пассажира встретили сегодня в Красноярске. В 2023 это произошло на месяц раньше, чем в 2022.

Мы фиксируем увеличение пассажиропотока в электропоездах Красноярской агломерации. Так, менее чем за 11 месяцев 2023 перевезено 2 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022. По отношению к 2021 году рост составил 30%, к 2020 году – 62%, к 2019 году – 22%», — сообщила генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.

Проект «Городская электричка Красноярска» стартовал в 2014. В 2016 частью маршрута стало Дивногорское направление. За последние годы Красноярская железная дорога построила 8 новых остановочных пунктов в Красноярске, были обновлены 15 платформ и 3 вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино. В 2022 начали строить новую платформы на станции Красноярск Северный.

С момента старта проекта КрасЖД перевезла свыше 14,9 млн пассажиров.

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