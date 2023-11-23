Пассажиропоток городской электрички в Красноярске превысил 2 млн
Двухмиллионного пассажира встретили сегодня в Красноярске. В 2023 это произошло на месяц раньше, чем в 2022.
Мы фиксируем увеличение пассажиропотока в электропоездах Красноярской агломерации. Так, менее чем за 11 месяцев 2023 перевезено 2 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2022. По отношению к 2021 году рост составил 30%, к 2020 году – 62%, к 2019 году – 22%», — сообщила генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.
Проект «Городская электричка Красноярска» стартовал в 2014. В 2016 частью маршрута стало Дивногорское направление. За последние годы Красноярская железная дорога построила 8 новых остановочных пунктов в Красноярске, были обновлены 15 платформ и 3 вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино. В 2022 начали строить новую платформы на станции Красноярск Северный.
С момента старта проекта КрасЖД перевезла свыше 14,9 млн пассажиров.
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