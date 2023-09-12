Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 5,4%

За 8 месяцев 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 32,5 млн тонн. Это на 5,4% больше, чем в январе — августе 2022.

За этот период со станций Красноярской железной дороги было отправлено каменного угля 22,2 млн тонн (+14,8% к январю–августу 2022); руды цветной и серного сырья – 1,1 млн тонн (+21,7%); строительных грузов – 806,8 тыс. тонн (рост в 1,3 раза); химикатов и соды – 300,5 тыс. тонн (+1,6%). А вот цемента и промышленного сырья и формовочных материалов отгрузили меньше — 484,2 тыс. тонн (-0,5%) и 290,5 тыс. тонн (-2,1%) соответственно.

За 8 месяцев погрузка на Красноярской железной дороге достигла 53,9 млн тонн. Это на 4% больше, чем за тот же отрезок времени 2022.

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