Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
97,92
104,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 5,4%

Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 5,4%
Иллюстрация: КрасЖД

За 8 месяцев 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 32,5 млн тонн. Это на 5,4% больше, чем в январе — августе 2022.

#НОВОСТИ
За этот период со станций Красноярской железной дороги было отправлено каменного угля 22,2 млн тонн (+14,8% к январю–августу 2022); руды цветной и серного сырья – 1,1 млн тонн (+21,7%); строительных грузов – 806,8 тыс. тонн (рост в 1,3 раза); химикатов и соды – 300,5 тыс. тонн (+1,6%). А вот цемента и промышленного сырья и формовочных материалов отгрузили меньше — 484,2 тыс. тонн (-0,5%) и 290,5 тыс. тонн (-2,1%) соответственно.
 
За 8 месяцев погрузка на Красноярской железной дороге достигла 53,9 млн тонн. Это на 4% больше, чем за тот же отрезок времени 2022.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Избирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Красноярского краяИзбирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Красноярского края
  • Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском краеКотюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
  • Антенное поле в Красноярске готовят под застройкуАнтенное поле в Красноярске готовят под застройку
  • В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»
  • В Красноярске продают новый трехдверный внедорожник Nissan PatrolВ Красноярске продают новый трехдверный внедорожник Nissan Patrol
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.