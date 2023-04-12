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Динамика пассажиропотока на КрасЖД усилилась вчетверо

Динамика пассажиропотока на КрасЖД усилилась вчетверо
Иллюстрация: kras.rzd.ru

По общему количеству перевезенных пассажиров магистраль существенно приросла к уровню прошлого года.

#НОВОСТИ

В первом квартале 2023 число пассажиров, перевезенных по Красноярской железной дороге, увеличилось на 12% год к году и составило 1,491 млн человек, сообщили в пресс-службе магистрали.

Традиционно большая часть пассажиров пришлась на пригородное сообщение — 1,1 млн человек. Их число на этом направлении увеличилось на 10,5%. Поездами же дальнего следования воспользовалось 384,4 тыс. человек, что на 17,3% превосходит показатели первых трех месяцев 2022.

В первом квартале прошлого года на КрасЖД также был отмечен прирост пассажиропотока. Тогда он в целом прибавил 3%, а по направлениям — 1,6% (пригородной сообщение) и 7,4% (дальнее следование).

Пассажирооборот КрасЖД с начала 2023 тоже вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года, прибавив 14,4%, что почти вдвое больше, чем в первом квартале 2022. В итоге он составил 440 млн пассажиро-километров.

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С января по март 2023 включительно пассажирский трафик составил 730 576 человек, при этом количество полетов в сравнении с первым кварталом предыдущего года снизилось.

На Красноярской железной дороге заметно выросла погрузка стройматериалов и руды

В марте 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 7,3 млн тонн. Это на 4,3% больше, если сравнивать с тем же периодом 2022.

В Красноярске до середины июня по выходным электрички не будут курсировать в Дивногорск

Красноярская железная дорога планирует капитально отремонтировать пассажирскую ветку от станции Енисей до Дивногорска. Работы запланированы с 22 апреля по 12 июня.

Автор: Петр Савельев
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