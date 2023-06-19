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КрасЖД приросла в грузах и пассажирах

КрасЖД приросла в грузах и пассажирах
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Основной грузовой прирост произошел в сегменте строительных грузов, а пассажирский — на дальних направлениях.

#НОВОСТИ

За январь-май 2023 с железнодорожных станций Красноярского края было отправлено 21,4 млн тонн различных грузов, что на 5,2% больше, чем в тот же период 2022, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В частности было отгружено:

  • каменного угля — 15 млн тонн (+14,5% к январю—маю 2022 года);
  • руды цветной и серного сырья — 685,6 тыс. тонн (+28,9%);
  • строительных грузов — 483,9 тыс. тонн (+44,2%);
  • цемента — 233,1 тыс. тонн (-2%);
  • химикатов и соды — 195,9 тыс. тонн (-0,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов — 165,8 тыс. тонн (-4,2%).

В целом же по КрасЖД, которая обслуживает железные дороги Красноярского края, Хакасии, а также частично частично Кемеровской и Иркутской областей, погрузка за отчетный период выросла на 2,5% и составила 34,7 млн тонн.

Также за первый пять месяцев 2023 на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года выросло число пассажиров, отправившихся в поездки на поездах со станций КрасЖД. Всего таковых было более 2,7 млн человек. Причем количество пассажиров, воспользовавшихся поездами дальнего следования выросло на 13% — до 650 тыс.

Пассажирооборот же в означенном периоде на КрасЖД вырос на 10,4% к январю-маю 2022 и составил 753,2 млн пасс-км.

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По общему количеству перевезенных пассажиров магистраль существенно приросла к уровню прошлого года.

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Автор: Петр Савельев
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