Поток пассажиров на КрасЖД вырос почти на 4%

Сильнее всего прибавили в числе те, кто воспользовался поездами дальнего следования.

За восемь месяцев 2023 со станций и вокзалов Красноярской железной дороги, в зону ответственности которой входит Красноярский край и Хакасия, а также частично Кемеровская и Иркутская области, отправлено 5,3 млн пассажиров, что на 3,6% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Традиционно больше всего пассажиров — 4,2 млн — воспользовалось пригородными поездами. Здесь прирост составил 2,7% год к году. Количество же тех, кто путешествовал поездами дальнего следования в отчетном периоде увеличилось на 7% год к году — до 1,1 млн человек.

В целом же пассажирооборот КрасЖД за январь-август 2023 вырос на 5,2% к аналогичному периоду 2022 и составил 1,4 млрд пассажирокилометров.

Примечательно, что в августе 2023 число отправленных по КрасЖД поездами дальнего следования пассажиров осталось на уровне прошлого года (179 тыс. человек), тогда как перевозки в пригородном сообщении увеличились на 10,6% год к году — до 708 тыс.

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