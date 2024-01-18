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Производство курятины в Красноярском крае выросло на 12%

Производство курятины в Красноярском крае выросло на 12%
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

На поддержку птицеводства в регионе за прошлый год было направлено более 230 млн рублей.

#НОВОСТИ

По итогу 2023 производство мяса кур в Красноярском крае увеличилось на 12%, по отношению к 2022. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Васильев во время визита на птицефабрику «ЕнисейАгроСоюза», в котором также принимал участие губернатор края.

По итогам встречи глава региона поручил проработать эффективные меры поддержки птицеводства, с целью увеличения мощностей предприятий из этого сектора.

Нужно существенно увеличивать производство, чтобы красноярцы полностью были обеспечены местным мясом птицы. Планы такие есть, и важно, что это не просто планы на бумаге, а совершенно конкретные намерения предприятий. Будем прорабатывать меры поддержки, чтобы эти планы становились реальностью», — сказал губернатор края Михаил Котюков.

Добавим, что, по данным Васильева, в 2022 птицеводы Красноярского края получили 206 млн рублей в виде компенсации части затрат на производство и реализацию своей продукции. А в 2023 эта сумма уже увеличилась до 236,5 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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