Из Красноярского края за рубеж отгрузили 433 тыс. тонн продукции АПК

В 2023 Красноярский край экспортировал 433 тыс. тонн продукции АПК. Это в 4 раза больше, чем в 2022. Тогда за рубеж отгрузили 99,3 тыс. тонн сельхозсырья и продуктов переработки.

Данными поделились в Федеральной таможенной службе. Такой результат по экспорту – самый высокий за последние 10 лет. В минсельхозе рассказали, что показатель закрепленный в минувшем году в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», превышен в 4,4 раза.

Так, за границу отправлено 174,3 тыс. тонн зерновых и 159,4 тыс. тонн другой продукции (в большей степени семен рапса). Отгружено около 93 тыс. тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 5,2 тыс. тонн мясной и молочной продукции и 1,3 тыс. тонн масложировой продукции. Продукцию отправляли в Китай, Казахстан, Беларусь, Монголия, Киргизия и другие страны.

В планах на 2024 год и на трехлетнюю перспективу ввод объектов по переработке рапса, зерновых, молока. В числе задач также поиск новых перспективных направлений сбыта», — рассказал Илья Васильев, министр сельского хозяйства Красноярского края.

С декабря 2023 в России проходят закупочные интервенции зерна. Аграрии реализовали реализовали в госфонд 53 тыс. тонн продовольственной пшеницы третьего класса на сумму 828,7 млн рублей.

Читайте также: