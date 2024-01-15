Со станций КрасЖД за год отправили более 80 млн тонн грузов

Основная доля исходящего грузопотока пришлась на уголь. Объемы остальных грузов значительно уступают ему.

По итогу 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 80,4 млн тонн различных грузов, что на 2,1% больше ,чем в 2022, рассказали в пресс-службе магистрали.

Больше всего — 55,8 млн тонн — со станций КрасЖД (Красноярский край, Хакасия, а также частично Кемеровская и Иркутская области) отправляли каменный уголь. Объемы его погрузки год к году увеличились на 2,1%.

Также на станциях магистрали грузили:

руду цветную и серное сырье — 6,2 млн тонн (+7%);

руды железные и марганцевые — 1,6 млн тонн (+2,3%);

строительные грузы — 1,6 млн тонн (+18%);

зерно — 1,2 млн тонн (+5,4%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 920 тыс. тонн (-1, 4%);

химикаты и соду — 472 тыс. тонн (+2,5%);

лом черных металлов — 469 тыс. тонн (+10%).

В итоге тарифный грузооборот на КрасЖД по итогам 2023 вырос на 1,4% к 2022 и составил 138,3 млрд тонно-км.

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Также это почти вдвое превосходит показатели 2021.

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Тарифы на грузоперевозки в среднем по краю с начала года выросли на 30…40%. При этом на спросе это не особо отразилось.

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