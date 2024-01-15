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Со станций КрасЖД за год отправили более 80 млн тонн грузов

Со станций КрасЖД за год отправили более 80 млн тонн грузов
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Основная доля исходящего грузопотока пришлась на уголь. Объемы остальных грузов значительно уступают ему.

#НОВОСТИ

По итогу 2023 погрузка на Красноярской железной дороге составила 80,4 млн тонн различных грузов, что на 2,1% больше ,чем в 2022, рассказали в пресс-службе магистрали.

Больше всего — 55,8 млн тонн — со станций КрасЖД (Красноярский край, Хакасия, а также частично Кемеровская и Иркутская области) отправляли каменный уголь. Объемы его погрузки год к году увеличились на 2,1%.

Также на станциях магистрали грузили:

  • руду цветную и серное сырье — 6,2 млн тонн (+7%);
  • руды железные и марганцевые — 1,6 млн тонн (+2,3%);
  • строительные грузы — 1,6 млн тонн (+18%);
  • зерно — 1,2 млн тонн (+5,4%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы — 920 тыс. тонн (-1, 4%);
  • химикаты и соду — 472 тыс. тонн (+2,5%);
  • лом черных металлов — 469 тыс. тонн (+10%).

В итоге тарифный грузооборот на КрасЖД по итогам 2023 вырос на 1,4% к 2022 и составил 138,3 млрд тонно-км.

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Также это почти вдвое превосходит показатели 2021.

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Тарифы на грузоперевозки в среднем по краю с начала года выросли на 30…40%. При этом на спросе это не особо отразилось.

Пассажиропоток аэропорта Красноярск по итогам 2023 стал рекордным

Рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, количество самолетовылетов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 3%

Автор: Петр Савельев
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