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Экспорт зерна из Красноярского края за год вырос втрое

Экспорт зерна из Красноярского края за год вырос втрое
Автор фото: Oleksandr Ryzhkov. Иллюстрация: freepik.com

Также это почти вдвое превосходит показатели 2021.

#НОВОСТИ

За 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 377 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это в три раза больше, чем в 2022, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем экспорта пришелся на рапс — 179 тыс. тонн, пшеницу — 86,5 тыс. тонн и овес — 37,5 тыс. тонн. Помимо этого за рубеж из края было отправлено 26,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна и рапса, что более чем вдвое превосходит результат 2022.

Если ранее основной объем экспорта приходился на зерно и семена рапса, то в 2023 году после открытия на территории края перерабатывающих предприятий экспортировалось уже рапсовое масло. В 2023 году в Китай было отправлено 7,8 тыс. тонн рапсового масла. Также красноярскими предприятиями в другие страны было направлено 6,4 тыс. тонн муки, 12,6 тыс. тонн отрубей», — рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Добавим, что по итогу 2021 экспорт зерна, продуктов его переработки и масличных культур из Красноярского края был на уровне 194 тыс. тонн.

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Автор: Петр Савельев
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