Экспорт зерна из Красноярского края за год вырос втрое

Также это почти вдвое превосходит показатели 2021.

За 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 377 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это в три раза больше, чем в 2022, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем экспорта пришелся на рапс — 179 тыс. тонн, пшеницу — 86,5 тыс. тонн и овес — 37,5 тыс. тонн. Помимо этого за рубеж из края было отправлено 26,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна и рапса, что более чем вдвое превосходит результат 2022.

Если ранее основной объем экспорта приходился на зерно и семена рапса, то в 2023 году после открытия на территории края перерабатывающих предприятий экспортировалось уже рапсовое масло. В 2023 году в Китай было отправлено 7,8 тыс. тонн рапсового масла. Также красноярскими предприятиями в другие страны было направлено 6,4 тыс. тонн муки, 12,6 тыс. тонн отрубей», — рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Добавим, что по итогу 2021 экспорт зерна, продуктов его переработки и масличных культур из Красноярского края был на уровне 194 тыс. тонн.

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