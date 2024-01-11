Пассажиропоток аэропорта Красноярск по итогам 2023 стал рекордным

Рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, количество самолетовылетов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 3%

Пассажиропоток международного аэропорта Красноярск впервые в истории преодолел отметку в 3,7 миллиона человек и достиг рекордного показателя в 3 774 449 человек. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На внутренних рейсах аэропорт обслужил более 3,1 млн пассажиров (рост к предыдущему году составил 13%), а на международных – 583,7 тыс (рост к предыдущему году составил 44%).

За год количество пассажиров увеличилось на 22% по сравнению с 2022. Также в сравнении с прошлым периодом за 2023 на 3% увеличилось количество самолетовылетов.

Самыми популярными направлениями в ушедшем году стали: Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Норильск, Иркутск, Пхукет и Благовещенск.

Лидером по пассажирским перевозкам стала авиакомпания «Россия» (826 333 пассажира), вторую строчку занял «Аэрофлот» (610 408), далее расположились S7, NordStar, Utair, «КрасАвиа», Ikar.

По словам Евгения Владимирова, генерального директора аэропорта Красноярск, рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, из которых по России – 52, а международных – 20.

Новыми направлениями маршрутной сети стали Махачкала (Россия), Улан-Батор (Монголия), Бохтар (Таджикистан), Пекин и Харбин (Китай). Свои плоды принесла и ежедневная работа по улучшению качества обслуживания и по развитию гостеприимного сервиса. В 2024 году мы продолжим реализовывать намеченные планы по повышению уровней технической оснащенности, безопасности и комфорта нашей воздушной гавани, - сообщил Евгений Владимиров.

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