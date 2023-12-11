Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 15%

В международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского рассказали об итогах работы в ноябре. В сравнении с ноябрем 2022, пассажиропоток вырос на 15%.

За ноябрь в воздушной гавани обслужили 288 916 человек, а в 2022 за тот же период – 251 003. Но если сравнить с октябрем 2023, то пассажиропоток снизился на 10%. А за 11 месяцев 2023 перевезено на 23% пассажиров больше прошлогоднего периода — 3 470 435 против 2 822 936.

Чаще всего из Красноярска в ноябре улетали по России в Москву, Новосибирск, Иркутск, Норильск, Сочи и Благовещенск. Среди зарубежных направлений лидирует Пхукет.

Самый большой пассажирский трафик с января по ноябрь зафиксирован у авиакомпании «Россия». Пассажиропоток авиакомпании по отношению к аналогичному периоду 2022 вырос на 58%. Далее идут Аэрофлот, S7, Utair, «КрасАвиа» и NordStar.

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