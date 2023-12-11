Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.12
91,64
98,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 15%

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 15%
Иллюстрация: ДК

В международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского рассказали об итогах работы в ноябре. В сравнении с ноябрем 2022, пассажиропоток вырос на 15%.

#НОВОСТИ
За ноябрь в воздушной гавани обслужили 288 916 человек, а в 2022 за тот же период – 251 003. Но если сравнить с октябрем 2023, то пассажиропоток снизился на 10%. А за 11 месяцев 2023 перевезено на 23% пассажиров больше прошлогоднего периода — 3 470 435 против 2 822 936. 
 
Чаще всего из Красноярска в ноябре улетали по России в Москву, Новосибирск, Иркутск, Норильск, Сочи и Благовещенск. Среди зарубежных направлений лидирует Пхукет.
 
Самый большой пассажирский трафик с января по ноябрь зафиксирован у авиакомпании «Россия». Пассажиропоток авиакомпании по отношению к аналогичному периоду 2022 вырос на 58%. Далее идут Аэрофлот, S7, Utair, «КрасАвиа» и NordStar.
 
Читайте также:
 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске объявлен Человек года `2023В Красноярске объявлен Человек года `2023
  • Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс»Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс»
  • Главная бизнес-премия «Человек года `2023» началась в КрасноярскеГлавная бизнес-премия «Человек года `2023» началась в Красноярске
  • От образования до стройки: в Красноярске назвали предпринимателя годаОт образования до стройки: в Красноярске назвали предпринимателя года
  • Деньги в деле: в Красноярске назвали лучшего банкира годаДеньги в деле: в Красноярске назвали лучшего банкира года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.