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«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Красноярска в Харбин и Магадан

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Красноярска в Харбин и Магадан
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания сообщила о старте продаж билетов на рейсы из Красноярска и Владивостока в китайский город Харбин.

#НОВОСТИ

Также «Аэрофлот» объявил об открытии продажи билетов на рейсы из Красноярска в Сургут и Магадан.

Рейсы в Сургут будут выполняться с 1 января 2024, в Магадан — с 3 января. Оператором рейсов выступает «Россия».

В зимнем расписании запланировано два еженедельных рейса: в Сургут — по пн и чт, в Магадан — по ср и сб.

В 2024 году «Аэрофлот» планирует увеличить объемы пассажирских перевозок из сибирского хаба (аэропорт им. Д. А. Хворостовского) почти в полтора раза.

Кроме того, «Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы Иркутск…Пекин с 21 декабря 2023. Рейсы будет выполнять «Россия» на Superjet 100, время в полете — около трех часов.

В зимнем сезонном расписании запланировано четыре рейса из Иркутска в Международный аэропорт «Дасин»: по вт, чт, сб и вс. Обратный вылет из столицы КНР — по пн, ср, пт и вс.

Авиасообщение между Иркутском и Пекином было восстановлено в начале июня 2023 — S7 Airlines вернула в полетную программу прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая впервые после пандемии коронавируса в 2020.

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Автор: Петр Савельев
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