Аэрофлот запускает прямые рейсы из Красноярска в Нерюнгри и Мирный
Полеты начнутся с первых дней января 2024, продажа билетов уже открыта
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Нерюнгри и Мирный. Полеты в Нерюнгри будут выполняться с 1 января, в Мирный — со 2 января 2024. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).
В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса в/из Красноярска: в Нерюнгри — по понедельникам и четвергам, в Мирный — по вторникам и субботам. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100.
Стоимость перелетов в Нерюнгри:
- туда — от 7 000 руб.
- туда-обратно — от 14 000 руб.
Стоимость перелетов в Мирный:
- туда — от 5 000 руб.
- туда-обратно — от 10 000 руб.
Тарифы указаны с ручной кладью до 10 килограммов и багажом до 23 килограммов.
Таким образом, в этом зимнем сезоне маршрутная сеть из сибирского хаба насчитывает уже 31 внутреннее и международное направление.
Читайте также:
Красноярский аэропорт представили на международном форуме
Воздушную гавань презентовали посетителям выставки «Россия» в составе экспозиции достижений Красноярского края.
Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Пекин
Полёты будут выполняться с 19 декабря. Летать на направлении будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Красноярска в Харбин и Магадан
Авиакомпания сообщила о старте продаж билетов на рейсы из Красноярска и Владивостока в китайский город Харбин.
Аэрофлот продает билеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Полёты будут выполняться с 1 января 2024 авиакомпанией «Россия». Из Красноярска во Владивосток можно будет улететь по понедельникам и пятницам на Boeing 737.