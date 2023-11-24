Аэрофлот запускает прямые рейсы из Красноярска в Нерюнгри и Мирный

Полеты начнутся с первых дней января 2024, продажа билетов уже открыта

Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Нерюнгри и Мирный. Полеты в Нерюнгри будут выполняться с 1 января, в Мирный — со 2 января 2024. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).

В зимнем расписании запланировано по два еженедельных рейса в/из Красноярска: в Нерюнгри — по понедельникам и четвергам, в Мирный — по вторникам и субботам. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100.

Стоимость перелетов в Нерюнгри:

- туда — от 7 000 руб.

- туда-обратно — от 14 000 руб.

Стоимость перелетов в Мирный:

- туда — от 5 000 руб.

- туда-обратно — от 10 000 руб.

Тарифы указаны с ручной кладью до 10 килограммов и багажом до 23 килограммов.

Таким образом, в этом зимнем сезоне маршрутная сеть из сибирского хаба насчитывает уже 31 внутреннее и международное направление.

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