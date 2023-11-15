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Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Пекин

Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Пекин
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Полёты будут выполняться с 19 декабря. Летать на направлении будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

#НОВОСТИ
Улететь можно будет до трех раз в неделю. Из Красноярска по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет стоит в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Летать в Пекин и обратно будет Boeing 737.
 
Ранее компания анонсировала регулярные прямые рейсы из Красноярска в Харбин. Продажа билетов уже началась.
 
Пекин станет вторым пунктом КНР и девятым по счёту международным направлением в программе полётов группы «Аэрофлот» из сибирского хаба. 
 
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Автор: Петр Савельев
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