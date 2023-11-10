Аэрофлот продает билеты из Красноярска во Владивосток и Челябинск
Полёты будут выполняться с 1 января 2024 авиакомпанией «Россия». Из Красноярска во Владивосток можно будет улететь по понедельникам и пятницам на Boeing 737.
Из Красноярска в Челябинск полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолётах Superjet 100.
Стоимость перелётов в одну сторону начинается от 7 000 рублей, а в обе стороны — от 14000 рублей. В тариф входит багаж.
В планах группы «Аэрофлот» в 2024 увеличить присутствие в сибирском хабе — аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского. Географию полетов в/из Красноярска планируют расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 — в летнем. Это Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319.
— Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% — до 1,9 млн пассажиров в год. Из них 1,2 млн пассажиров будут перевезены — без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербурга», — уточнили в компании «Аэрофлот».
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