Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.12
91,70
101,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска стартовали рейсы в Пекин

Из Красноярска стартовали рейсы в Пекин
Иллюстрация: Аэропорт Красноярск

Накануне вечером, 28 декабря, авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») совершила первый полёт в аэропорт Дасин в Пекине из Красноярска. Полеты должны были стартовать еще 19 декабря.

#НОВОСТИ
Полеты будут выполняться три раза в неделю. В Пекин можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам, а в Красноярск — по средам, пятницам и воскресеньям.
Возобновление прямых регулярных рейсов в Китай с национальным перевозчиком — это знаковое событие для аэропорта Красноярск. Китайское направление входит в наши стратегические планы и в части развития международной полётной программы, которое ориентировано на Азию, и в части увеличения доли трансферных пассажиров», — прокомментировал Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск.
Напоним, первый рейс в Пекин из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Перевозчик уже получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований. На их устранение ушла неделя. Помимо Красноярска «Россия» открыла полеты в Иркутск и Владивосток.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия КрасноярскаУволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
  • В Красноярске появился новый благоустроенный эко-паркВ Красноярске появился новый благоустроенный эко-парк
  • Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людейМиллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей
  • Сергей Ладыженко: Красноярский край продолжает мощный инвестиционный рывокСергей Ладыженко: Красноярский край продолжает мощный инвестиционный рывок
  • Еще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержкуЕще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.