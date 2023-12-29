Из Красноярска стартовали рейсы в Пекин
Накануне вечером, 28 декабря, авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») совершила первый полёт в аэропорт Дасин в Пекине из Красноярска. Полеты должны были стартовать еще 19 декабря.
Полеты будут выполняться три раза в неделю. В Пекин можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам, а в Красноярск — по средам, пятницам и воскресеньям.
Возобновление прямых регулярных рейсов в Китай с национальным перевозчиком — это знаковое событие для аэропорта Красноярск. Китайское направление входит в наши стратегические планы и в части развития международной полётной программы, которое ориентировано на Азию, и в части увеличения доли трансферных пассажиров», — прокомментировал Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск.
Напоним, первый рейс в Пекин из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Перевозчик уже получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований. На их устранение ушла неделя. Помимо Красноярска «Россия» открыла полеты в Иркутск и Владивосток.
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