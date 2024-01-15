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Ачинское предприятие получило право экспортировать рапсовый жмых в Китай

Ачинское предприятие получило право экспортировать рапсовый жмых в Китай
Иллюстрация: gpointstudio/freepik.com

Специалисты Управления Россельхознадзора аттестовали ООО «Группа «Продовольствие» на право экспорта рапсового жмыха в Китай.

#НОВОСТИ
Предприятие признано соответствующим фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики и подлежит включению в списки разрешенных к экспорту предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.
Перед этим специалисты обследовали склад для хранения продукции, провели мониторинг его фитосанитарного состояния.
 
Напомним, из Красноярского края активно экспортируют рапс и продукты его переработки. За 2023 объем экспорта рапса составил 179 тыс. тонн. Было отправлено 26,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна и рапса, что более чем вдвое превосходит результат 2022.
Если ранее основной объем экспорта приходился на зерно и семена рапса, то в 2023 году после открытия на территории края перерабатывающих предприятий экспортировалось уже рапсовое масло. В 2023 году в Китай было отправлено 7,8 тыс. тонн рапсового масла, — сообщали в Россельхознадзоре.
Планируется, что в 2026 в Назарове построят завод по переработке рапса. Инвестор проекта — ГК «Легендагро». 
 
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Автор: Петр Савельев
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