Ачинское предприятие получило право экспортировать рапсовый жмых в Китай
Специалисты Управления Россельхознадзора аттестовали ООО «Группа «Продовольствие» на право экспорта рапсового жмыха в Китай.
Предприятие признано соответствующим фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики и подлежит включению в списки разрешенных к экспорту предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.
Перед этим специалисты обследовали склад для хранения продукции, провели мониторинг его фитосанитарного состояния.
Напомним, из Красноярского края активно экспортируют рапс и продукты его переработки. За 2023 объем экспорта рапса составил 179 тыс. тонн. Было отправлено 26,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна и рапса, что более чем вдвое превосходит результат 2022.
Если ранее основной объем экспорта приходился на зерно и семена рапса, то в 2023 году после открытия на территории края перерабатывающих предприятий экспортировалось уже рапсовое масло. В 2023 году в Китай было отправлено 7,8 тыс. тонн рапсового масла, — сообщали в Россельхознадзоре.
Планируется, что в 2026 в Назарове построят завод по переработке рапса. Инвестор проекта — ГК «Легендагро».
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