Ачинское предприятие получило право экспортировать рапсовый жмых в Китай

Перед этим специалисты обследовали склад для хранения продукции, провели мониторинг его фитосанитарного состояния.

Если ранее основной объем экспорта приходился на зерно и семена рапса, то в 2023 году после открытия на территории края перерабатывающих предприятий экспортировалось уже рапсовое масло. В 2023 году в Китай было отправлено 7,8 тыс. тонн рапсового масла, — сообщали в Россельхознадзоре.