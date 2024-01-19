В Красноярском крае стали реже кредитовать на покупку автомобиля

Минимум в половине регионов Сибири был отмечен рост автокредитования, но не в Красноярском крае.

За декабрь 2023 в Красноярском крае была выдано 1 000 автокредитов, что на 2,5% меньше, чем в ноябре того же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству займов подобного типа край оказался третьим в Сибирском федеральном округе. Лидирует здесь Кемеровская область (1,41 тыс. автокредитов), а следом идет Новосибирская (1,17 тыс. автокредитов).

Примечательно, что из шести территорий СФО, попавших в топ-30 регионов с наибольшей выдачей займов на покупку машин, ее снижение было отмечено лишь в Красноярском крае, а в остальных она выросла. Так, в Омской области количество выданных автокредитов в декабре увеличилось на 12% к ноябрю, а в Иркутской — на 8%.

Меж тем в целом по России выдача автокредитов в декабрем 2023 пусть ненамного, но тоже снизилась — по сравнению с результатом ноября она потеряла 0,3% и составила 78,9 тыс.

К концу 2023 произошло постепенное насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 в условиях дефицита новых автомобилей», — поясняет ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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