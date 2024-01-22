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На федеральных трассах Красноярского края ликвидировали 10 очагов аварийности

На федеральных трассах Красноярского края ликвидировали 10 очагов аварийности
Иллюстрация: t.me/mintrans24krsk

Это, помимо прочего, позволило снизить количество ДТП на этих дорогах на 10%.

#НОВОСТИ

За 2023 федеральное дорожное управление «Енисей» ликвидировало 10 очагов аварийности на федеральных трассах Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Одним из самых напряженных участков, где работали дорожники в этом году, стал 796-й км трассы Р-255 «Сибирь».

Здесь пересекаются сразу несколько второстепенных дорог, ведущих в поселок Емельяново и садовые товарищества. Интенсивность движения доходит до 50 тыс. автомобилей в сутки. В прошлом году для безопасного и беспрепятственного левого поворота в этом месте оборудовали накопительную полосу движения с разделением проезжей части делиниаторами. Это позволило снизить тяжесть последствий и уровень аварийности в четыре раза по сравнению с 2022», — рассказали в Упрдор «Енисей».

В целом, как говорят дорожники, проведенные мероприятия позволил снизить аварийность на трассах в их зоне ответственности на 10% год к году.

В 2024 планируется ликвидировать еще пять аварийно-опасных участков в Ачинском, Емельяновском и Новоселовском районах Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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