Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.01
88,13
96,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае разыграли первые тендеры на ремонт дорог

В Красноярском крае разыграли первые тендеры на ремонт дорог
Иллюстрация: правительство Красноярского края

АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» стала победителем двух тендеров на ремонт дорог в территориях Красноярского края.

#НОВОСТИ
Компания единственная, кто заявился на участие в торгах. Сейчас с «Краевой дорожно-эксплуатационной организацией» подписывают контракт.
 
Подрядчик займется дорогами в Дзержинском, Емельяновском, Манском, Партизанском, Тасеевском, Уярском, Большемуртинском и Енисейском районах Красноярского края. Сумма контрактов составляет 1,3 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь». Общая протяженность участков составляет 500 км. 
 
Работы разбиты на несколько этапов. Контракт нужно исполнить в 2025.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Из Красноярска планируют полететь в СаньюИз Красноярска планируют полететь в Санью
  • Районам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательстваРайонам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательства
  • Красноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской областиКрасноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской области
  • Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»
  • Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режимаЭкс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.