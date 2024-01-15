В Красноярском крае разыграли первые тендеры на ремонт дорог

Развитие городской среды требует комплексного подхода. О том, в какую сторону движется Красноярск и что было сделано на этом пути в 2023, рассказал Владислав Логинов, глава города.

В Красноярске подвели итоги дорожно-ремонтного сезона 2023. За этот сезон в порядок привели почти 79 км дорог, это в 2 раза больше, чем в 2022.