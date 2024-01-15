В Красноярском крае разыграли первые тендеры на ремонт дорог
АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» стала победителем двух тендеров на ремонт дорог в территориях Красноярского края.
Компания единственная, кто заявился на участие в торгах. Сейчас с «Краевой дорожно-эксплуатационной организацией» подписывают контракт.
Подрядчик займется дорогами в Дзержинском, Емельяновском, Манском, Партизанском, Тасеевском, Уярском, Большемуртинском и Енисейском районах Красноярского края. Сумма контрактов составляет 1,3 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь». Общая протяженность участков составляет 500 км.
Работы разбиты на несколько этапов. Контракт нужно исполнить в 2025.
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